خريطة سقوط المطر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة بمصر اليوم الإثنين 9 يناير

يبحث المواطنين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في المحافظات عبر المنصات الإلكترونية؛ وذلك بسبب التباين في حالة الطقس الخريفي عن الطقس الشتوي، وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في كافة محافظات الجمهورية وخلال ساعات النهار عن ساعات الليل، حيث تنخفض الحرارة بنحو 10 درجات مئوية تقريبًا.

حالة الطقس اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في المحافظات

أعلنت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في المحافظات، حيث يتوقع خبراء مركز التنبؤات استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق شمال الدلتا؛ مما يؤدي إلى سقوط أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية فيما يسود طقس ممطر على مناطق من الصحراء الغربية.



أماكن سقوط الأمطار

ووفقًا لأحدث صور تم التقاطها من خلال الأقمار الصناعية، فإن هناك تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على عدد من المحافظات، من بينهم الإسكندرية ومرسى مطروح، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة من متوسطة إلى غزيرة وتمتد إلى المناطق الداخلية.

وحذرت الهيئة الأرصاد الجوية المواطنين من ارتداء ملابس غير ملائمة لطبيعة الجو ودرجات الحرارة في كل محافظة من محافظات الجمهورية وذلك حفاظًا على صحتهم وعدم الإصابة بنزلات البرد الحادة خلال شهور فصل الشتاء.

درجات الحرارة اليوم في جميع المحافظات



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الكبرى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الدقهلية الكبرى 18 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية الكبرى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر الكبرى 22 والصغرى 8 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان الكبرى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية الكبرى 20 والصغرى 9 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف الكبرى 15 والصغرى 8 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس الكبرى 11 والصغرى 9 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا الكبرى 15 والصغرى 8 درجة مئوية.

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