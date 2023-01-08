استقرار سعر برميل النفط الكويتى عند 77.32 دولار

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن استقرار سعر برميل النفط الكويتي ليبلغ 77.32 دولار، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا لتبلغ عند التسوية 78.57 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات ليبلغ 73.77 دولار.

فيما هبطت عقود الطاقة الآجلة للنفط الخام ومنتجات التكرير والغاز الطبيعي في العام الجديد، في الوقت الذي أعاد فيه المتعاملون النظر في بواعث القلق على المدى القصير، من جهة برودة الطقس ونقص الإمدادات وبيع العقود بأسعار زهيدة.

وتراجع الغاز الطبيعي الأمريكي 18 في المئة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وهو أكبر تعثر مسجل في بداية أي عام، بحسب بيانات «أيكون ريفينيتيف»، فيما كان الانخفاض بنسبة 12 في المئة في عقود مشتقات تكرير النفط الآجلة هو أكبر هبوط يبدأ به العام منذ 1991.