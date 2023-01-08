انتصار: «أحلى تربية هى تربية ولاد الفنانين»

أشادت الإعلامية نشوى مصطفى بتربية أولاد الفنانة انتصار، قائلة: "تسلم تربيتك ويسلم شقاكي اللى باين في مهندس جميل وعروسة تشارك في مسابقة ملكة الجمال، عشان تثبت إنها جميلة، ليست فقط على مستوى الشكل، ولكن على أساس النجاح في الدراسة والرياضة أيضًا".

وعلقت "انتصار"، على حديث نشوى مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بنت البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد": "شكرًا على كلامك الحلو ده، وفي مديرة مدرسة كانت في مقابلة مع زميلة فنانة لينا، وقالت لها على أن أولادها أحسن تربية، وقالت كمان إن أحلى تربية هى تربية أولاد الفنانين، أخلاق وأدب وثقافة ووعي".

وتابعت: "الناس بتشكر في تربية أولاد الفنانين، وأنا سعيدة باستضافتك لأولادي في حلقة النهاردة من برنامج بنت البلد، وأنا قلتلهم روحوا عشان تقابلوا طنط نشوى".