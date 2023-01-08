الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

مدرسة الدكتورة سميرة موسى للتعليم الثانوي الصناعي لخدمة أهالي مدينتي بدر والشروق

مدرسة سميرة موسي
مدرسة سميرة موسي في مدينة بدر

تولي الدولة المصرية اهتمامات كبيرة بقطاع التعليم ما قبل الجامعي، خاصة التعليم الفني الصناعي والتجاري، وتحرص على إنشاء عدد من المدارس الثانوية تحديدًا في المدن الجديدة، لتخدم طلاب وأهالي القاهرة الجديدة وأن لا تكون المدارس مقتصرة على التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام فقط، ومن ضمن تلك المنشأت مدرسة الدكتورة سميرة موسى للتعليم الثانوي الفني الصناعي بنات، والتي تعتبر الأولى من توعها في مجالها بالمدن الجديدة.

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مدرسة الدكتورة سميرة موسى 

تم تنفيذ مدرسة الدكتورة سميرة موسى للتعليم الثانوي الفني الصناعي بنات، بمدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، لخدمة أهالي مدينتي بدر والشروق وغيرها من الأماكن المجاورة، مقامة على مساحة 11000م2 مربع، بإجمالي تكلفة 22 مليون جنيها، في نوفمبر عام 2021، بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

التعليم الثانوي الصناعي

تحتوي مدرسة الدكتورة سميرة موسى للتعليم الثانوى الفني الصناعي بنات، بمدينة بدر، على مبنيين وتتكون من 33 فصل، جامع، معمل حاسب آلي، ورش، مكتبة، ملعب متعدد الأغراض، مكاتب إدارية، مخازن، مدرج محاضرات، حمامات رجالي وحريمي، مطعم، غرفة حراسة، وعدد أدوارها أرضي + 3 أدوار علوي، وبها 2 مبنى للتعليم النظري ومبنى للورش.

وقد تم إنشاء المدرسة لكي تستوعب جميع الطالبات من أبناء المدينة والمدن المجاورة الحاصلين على شهادة الإعدادية، في المدارس التي تتبع الإدارة التعليمية لمدينتي بدر والشروق، والذين يرغبون في الالتحاق بالتعليم الفني الصناعي بنات من الحاصلين على المجاميع المتوسطة.

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مدارس المدن الجديدة

وتم إطلاق عليها مدرسة الدكتور سميرة موسى للتعليم الثانوي الفني الصناعي بنات، تقديرًا لدور العالمة الجليلة، لأنها من أشهر العلماء المصريين في مجال الذرة على مستوى العالم بعصرها، وهو كان الدافع لإطلاق هذا الاسم على المدرسة الأولى من نوعها.

وفي وقت سابق قام اليوم المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، بالتنسيق مع الأبنية التعليمية وبحضور اللواء يسرى عبدالله مدير الأبنية التعليمية، ومدير المنطقة الشرقية للأبنية التعليمية فرع القاهرة، ونواب رئيس الجهاز والمعاونين، بتسليم أول مدرسة لـ"التعليم الثانوي الفني الصناعي مخصصة للبنات فقط"، وهي تعتبر الأولى من نوعها في مجالها بالمدن الجديدة في شرق القاهرة.

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وائل لطفي

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