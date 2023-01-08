الاستماع لـ 6 مصابين في حادث مروع بطريق مطار سوهاج

استمعت جهات التحقيق المختصة للمصابين الـ6 في حادث مروري في ميكروباص على طريق مطار سوهاج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفاده وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب بالطريق قبل مدخل القطار ووجود مصابين.

والفحص تبين من خلال المعاينة الأولية والتحريات وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق بمدخل مطار سوهاج الدولى عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة ا . ع. ت 45 سنه بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإصابة م . أ . ز 37 سنة بإشتباه بكسر بالزراعة الأيسر، وإصابة أ . ش . م 35 سنة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة ش . ع . ت 27 بإشتباه كسر بالسعد الأيسر، وإصابة و .ص . م 34 سنة بكسر الساق اليمنى، وإصابة م . ش . ع 28 سنة بإشتباه كسر بالقدم اليسرى تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.