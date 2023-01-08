انطلاق معارض «أهلاً رمضان» في المحافظات.. كيف دعمت المواطنين؟

مع قرب حلول شهر رمضان الكريم بدأت الدولة في تنظيم معارض "أهلًا رمضان" لتوفير السلع والمنتجات الاستهلاكية للمواطنين، تخفيفًا للأعباء الاقتصادية.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إطلاق معارض “أهلًا رمضان” التي تستقبل المواطنين في العديد من المحافظات لتوفير السلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة.

كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

قررت إيمان محمد، ربة منزل أربعينية، ان تتسوق في معارض “أهلًا رمضان” التي تم تنظيمها وانطلاقها في أكثر من ميدان عام بمحافظة قنا، بالإضافة إلى أنها قررت شراء احتياجاتها من السلع من “أهلًا رمضان”، بما يكفي شهرًا كاملًا بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم من معرض "أهلًا رمضان".

تضيف إيمان: “في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بيها جميعا فقد كان خطوة جيدة وداعم إلى حد كبير بانطلاق معارض ”أهلًا رمضان"، وبالفعل قررت الذهاب للمعرض لأخذ فكرة عن المنتجات المعروضة، بالإضافة إلى أسعارها مقارنةً الجودة والأسعار بالمنتجات الأخرى".

وعن أسعار السلع أوضحت إيمان أن هناك في معارض “أهلًا رمضان” فرص كبيرة في المنتجات المعروضة، مثل السلع الأساسية من الرز والسكر والمكرونات، وجميعها أنواعًا جيدة جدًا وبأسعار أقل بكثير من المحال الأخرى.

أسعار السلع والمنتجات بتخفيضات 30%

وفي سياق متصل وجه ‏الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بتنظيم وإطلاق معارض "أهلًا رمضان" بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة، وتوفيرها في الأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التي ستدخل معارض “أهلًا رمضان”.

تصل تخفيضات معارض “أهلًا رمضان” إلى نسب كبيرة من الخصومات تتراوح من 25 % إلى 30 %، كما تستمر الوزارة في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر يناير الجاري مع استمرار الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية.

ومن منطقة فيصل التي انتشرت فيها الجمعيات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة بدأ تنظيم معارض “أهلًا رمضان” التي تخدم فئات وطبقات عديدة من منطقة فيصل، إذ يقول الموظف الخمسيني أحمد جمال، أنه مع ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية فكان لابد من توفير معارض استهلاكية تعرض أسعار السلع بتخفيضات وخصومات تتناسب مع المواطنين.

وأثنى "جمال" على المعارض الاستهلاكية والمنافذ الحكومية الثابتة والمتنقلة، التي دعمت المواطنين بعرض سلع ومنتجات باسعار مخفضة، خاصةً ان هذا العام شهد ارتفاع الأسعار في كل الأسواق.

يضيف جمال: “أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية تناسب معظم الفئات خاصةً أنه يتوفر في المعرض أكثر من جودة واكثر من سعر، بالإضافة إلى أقسام اللحوم والدواجن وبالفعل اشتريتها من منافذ تابعة للحكومة ومعارض ”أهلًا رمضان" المنتشرة في الميادين العامة والمحطات الرئيسية في الشوارع".