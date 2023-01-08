الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التنظيم والإدارة» يبدأ تصعيد قيادات جديدة فى 3 مديريات

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن تصعيد قيادات جديدة فى عدد من مديرياته فى محافظات القاهرة، ودمياط والبحيرة، فى تخصصات مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، ومدير عام التنظيم والإدارة وموازنة الوظائف، ومدير عام إدارة التدريب، ومدير عام الإدارة العامة لشئون الخدمة المدنية.

ويستمر تلقى طلبات شغل الوظائف الخالية المعلن عنها حتى نهاية يناير الجارى، ويشترط فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقًا للقانون رقم (81) لسنـة 2016 ولائحته التنفيذية، والخبرة في مجال تخصصه (المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة)، كما يشترط قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشرة عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، والحصول على مؤهل عال مناسب.

وترفق طلبات شغل الوظائف المعلن عنها المستندات الآتية: أصـل + 2 نسخـة من بيان الحالة الوظيفية + الإنجازات + مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها طبقًا لما ورد بالقرار رقم (95) لسنة 2017 – القدرات العلمية والعملية له – المعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الانجليزية - عدد (6) صور شخصية.

وتقدم الطلبات لمقر الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة بعابدين، الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية، موضحًا بها ما يلى: بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل موضحا به جميع تقارير الكفاية من تاريخ التعيين حتي التقدم لشغل الوظيفة، بيان عن أبرز إنجازاته وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، تقديم مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين إدارتها، و6 صور شخصية، الدورات التدريبية، شهادة قانونية تفيد عدم الإحالة للمحاكمة التأديبية.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية الوظائف الخالية البرامج التدريبية التنظيم والإدارة

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وائل لطفي

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