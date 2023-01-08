تنبيهات مهمة من التعليم لطلاب صفوف النقل بشأن امتحانات نصف العام

وجهت الإدارات التعليمية، جميع المدارس التابعة لها، بالتنبيه مجددا على طلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي العام، بتجنب بعض التنبيهات المهمة أثناء أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 2022-2023.

وأشارت الإدارات إلى أنه من ضمن تلك التنبيهات الآتي:

- التنبيه على الطلاب بالالتزام بمواعيد الحضور المحددة في الامتحانات.

- مسموح للطلاب بالدخول خلال الربع الساعة الأولى من اللجنة.

- غير مسموح للطلاب بدخول اللجان بالمذكرات أو الكتب, سواء المدرسية أو الخارجية.

- حظر دخول اللجان بهواتف المحمول.

-ضرورة التزام الطلاب بالزي المدرسي.

- عدم حضور الطلاب بملابس مخالف] لزي المدرسة.

- التزام الطلاب بالمواعيد وعدم الخروج من اللجنة إلا بعد انتهاء الزمن المحدد للامتحان.

- عدم الخروج من اللجنة بورقة المفاهيم الخاصة بامتحان المادة.

- ضرورة تسليم الطالب ورقة المفاهيم لمراقب اللجنة.