الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استياء بين أهالي بورسعيد بعد اعتداء موظف بالحي على مسن

صورة من الحدث
صورة من الحدث

حالة من الغضب انتابت أهالي بورسعيد بعد تداول فيديو يظهر فيه موظف بالحي وهو يعتدي على مسن يجمع (البلاستك) وينهره بعنف، بينما يحاول الآخر استعطافه.

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وتداول مستخدمي مواقع التواصل فيسبوك بمحافظة بورسعيد فيديو يظهر به موظف بحي شرق يعتدي على جامع بلاستيك قديم كبير في السن ويتحفظ على معدة من الحديد يستخدمها في جمع الخردة.

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على صعيد آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ارتفاع عدد زائري سفينة الكتب «لوجوس هوب»  بميناء بورسعيد السياحى إلى ٢٥ ألف زائر حتى الٱن بخلاف الأطفال وكبار السن ، مشيرا أن سفينة الكتب استقبلت زائرين من أنحاء مصر، مؤكدا أن الترتيبات التنظيمية والأمنية تجرى على أعلى مستوى لتوفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للزائرين والخروج بهذا الحدث العالمي في شكل مشرف.

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وبدأت سفينة logos hope في استقبال الزائرين الخميس الماضي بدءا من الساعة  العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا، وتستمر في استقبال الزائرين  لمدة 20 يوما عدا الأحد، و تستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير  مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.

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وأوضح محافظ بورسعيد أنه هناك تنسيق متواصل بين الجهات التنفيذية والأمنية ، للتيسير على الزائرين خلال تنقلاتهم من والي السفينة ،  وتقديم كافة سبل الراحة للزائرين، وأشار محافظ بورسعيد الى استمرار تنفيذ عدد من الفعاليات ضمن برنامج ثقافي فني كبير سيتم عرضه خلال فترة رسو السفينة فى ميناء بورسعيد، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الاجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم الدعم الكامل للسفينة خلال فترة تواجدها بميناء بورسعيد فضلا عن التعاون بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية، واعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد، لافتا لأهمية الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة و منع التكدس المروري بين الزائرين ، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والاتوببسات  القادمة من المحافظات الأخرى.

اعتداء إستعطاف التحفظ على التحفظ البلاستيك الاجتما

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وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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