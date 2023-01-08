الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مقار امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بـ«تعليم دمنهور»

الثانوي
الثانوي

أعلنت إدارة دمنهور التعليمية، مقار امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوي العام، والتي تبدأ في 14 يناير للصف الأول الثانوي و15 يناير للصف الثاني الثانوي، وهي كالتالي: 

1- مدرسة دمنهور الثانوية العسكرية مقر الامتحان بمدرسة الشهيد محمد لطفي الرسمية لغات والامتحان ورقي. 
2- مدرسة عمر كامل الوكيل بمقرها والامتحان نصف ورقي ونصف الكتروني .
3- مدرسة دمنهور الثانوية بنات بمقرها والامتحان الكتروني. 
4- مدرسة عمر مكرم بمقرها والامتحان الكتروني. 
5- معاذ بن جبل الثانوية بنات بمقرها والامتحان الكتروني وعدد ست فصول منها بمدرسة ملحقة المعلمين ورقي.
6- مدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات بمقرها والامتحان إلكتروني. 
7- مدرسة بني الجيشي الرسمية لغات في مدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات والامتحان ورقي . 
8-مدرسة اسماعيل الحبروك الرسمية لغات بمدرسة فاطمه الزهراء الثانويه بنات والامتحان ورقي.  
9- مدرسة معاذ بن جبل الرسمية لغات مقر الامتحان ملحقة المعلمين والامتحان ورقي.
10-مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بمقرها والامتحان إلكتروني .

التربية الدينية الأول والثاني الثانوي الاول الثانوى الاهتمام الثاني الثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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