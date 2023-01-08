تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 768 شاحنة، و45 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 361 شاحنة، و5 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 407 شاحنات، و40 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة "بوسيدون إكسبريس" ومغادرة السفينتين "دليلة" و"الحرية"، فيما استقبل الميناء بالأمس، السفينة «دليلة» وغادرت السفينة "بوسيدون إكسبريس"، كما تم تداول 3100 طن بضائع عامة ومتنوعة و283 شاحنة بميناء نويبع، حيث يشهد الميناء اليوم رحلة مكوكية "وصول وسفر" للسفينة "سينا"، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية "وصول وسفر" لثلاث سفن وهي "سينا" وبريدج وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانئها.