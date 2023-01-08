ارتفاع مستمر .. تحديث سعر الذهب الان في مصر

واصل سعر الذهب ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الأحد وسجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- ارتفاع جديدة بقيمة 15 جنيهًا مقارنة بالسعر الذي سجله نهاية تعاملات أمس السبت ليصل إلى 1825 جنيهًا للبيع في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية التي تختلف من مكان لأخر.

كما ارتفعت أسعار باقي أعيرة الذهب، وتعرض الدستور في التقرير التالي تحديث سعر الذهب الان في مصر

سعر الذهب اليوم

عيار 24: 2085.75 جنيه للبيع، 2057.25 جنيه للشراء بارتفاع قيمته 17.25جنيه.

وارتفع الذهب عيار 22 بقيمة 15.75جنيه مسجلًا 1912 جنيه للبيع،1885.75جنيه للشراء

وسجل عيار 21 : 1825 جنيه للبيع، و1800 جنيه للشراء، مرتفعًا بقيمة 15 جنيه .

وارتفع الذهب عيار 18 بقيمة 12.75 جنيه مسجلًا 1564.25جنيه للبيع، 1542.75جنيه للشراء

وسجل الذهب عيار 14: 1216.75جنيه للبيع، و 1200 جنيه للشراء مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات

وارتفع عيار 12 بنحو 8.5 جنيه مسجلًا 1042.75 جنيه للبيع، 1028.5 جنيه للشراء

وصعد الذهب عيار 9 بنحو 6.5 جنيه مسجلًا 782.25 جنيه للبيع ، و 771.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب : 14600 جنيه للبيع،15935 جنيه للشراء مرتفعًا نحو 120 جنيه مقارنة بسعره خلال تداولات أمس.

وتراجع سعر أونصة الذهب بالدولار بنحو 2دولار مسجلة : 1866 دولار للبيع، 1865 دولار للشراء

وبدأت أسعار الذهب في الارتفاع منذ قرار البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي برفع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 27 جنيه بعد أن ظل عند مستوى 24 جنيه طوال ديسمبر مما ترتب عليه ارتفاع في أسعار الذهب.

سعر الجنيه الذهب