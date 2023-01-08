صلاح مغاوري يتحدث عن إنجازات «حياة كريمة» على مدار 4 سنوات (فيديو)

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إن مبادرة "حياة كريمة" من المبادرات التي غيرت بالفعل وجه الحياة في معظم المحافظات التي شملتها حتى الآن، وتستهدف تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن يعيشون بـ 4582 قرية في كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف مغاوري، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المبادرة في مرحلتها الأولى حتى الآن أنجزت تطوير أكثر من ألف قرية، وتجاوزت أكثر من 300 مليار جنيه، كما تم البدء في المرحلة الثانية.

المبادرة بمراحلها ستتكلف أكثر من تريليون جنيه

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن المبادرة بمراحلها ستتكلف أكثر من تريليون جنيه، حيث إنها تستهدف تطوير الحياة في كل القرى والنجوع في ربوع مصر، مشيرًا إلى أن الصعيد يحظى بحوالي تريليون ونصف جنيه في محاور الطرق وتنمية القرى والمجتمعات العمرانية المترامية الأطراف الموجودة في 10 محافظات بصعيد مصر.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن مبادرة "حياة كريمة" أنجزت أكثر من ألف قرية، وهذه القرى لم تكن تحظى بمعظم الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وحققت المبادرة التنمية الحقيقية التي تستهدفها الدولة المصرية لتطوير حياة المواطن المصري في الريف والنجوع.