«السكينة على رقبة ابنته».. اللحظات الأخيرة قبل ذبح شاب زوجته وتصويرها «سليفي» في الدقهلية

لحظات رعب عاشها ثلاثة أطفال على يد والداهم عقب مشاجرة مع الأم انتهت بذبحها، والتهديد بقتلهم إذا استمروا في الصراخ والاستغاثة بالجيران.. هكذا أدلى عدد من شهود العيان من جيران المتهم بقتل زوجته وتصويرها “سليفي” لإرسال الصور لعائلته في محافظة الدقهلية.

وقال شهود العيان إن المتهم متزوج منذ ما يقرب من 9 أعوام، ولكن منذ الزواج وتوجد خلافات بينهما، ودائمين ما يسمعوا تشاجرهما وتشاحنهما، ولكن قبل عامين انفصلت السيدة عن زوجها، حتى علموا يوم الواقعة أنه أعادها للمنزل عقب جلسة صلح أنتهت بمقتلها وذبحها بجرح في الرقبة.

وتابعوا أنهم سمعوا صوت صراخ واستغاثة من الشقة سكنهم، وبالتوجه إليهم عثروا على جثة السيدة والمتهم بيده سلاح أبيض، وعندما حاولوا ضبطه أمسك أحد بناته وهدد بذبحها هو أشقائها، ولكنهم تمكنوا من السيطرة عليه وإبلاغ الشرطة.

حيث تبين تواجد المتهم داخل حجرة أخرى غلقها من الداخل ووقف فى شرفتها وبصحبته بناته التي تصل أعمارهم «3، 6 ، 9» ، حاملاً سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته مهدداً بقتلهن.

كان أقدم شخص على قتل زوجته ذبحا بقرية تيرة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، والتقط صورا له بجوار الجثة عقب ذبحها وأرسلها لأسرتها.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من أهالى قرية تيرة التابعة للمركز، بقيام زوج بقتل زوجته ذبحا بالقرية، وقيامه بالتقاط صور بجوار الجثة وإرسالها لأسرتها، وعندما حاولوا الإمساك به هدد بذبح أولاده.



انتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروه إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الزوج يدعى “حمادة. ا”، والزوجة تدعى زينب إبراهيم فرج ناصف، 26 عاما، وأن لديهما ثلاثة أبناء.



وتمكن ضباط المباحث من ضبطه، حيث قام بالإمساك بأبنائه فى شرفة المنزل مهددا بذبحهم فى حالة محاولة القبض عليه، إلا أن ضباط المباحث تمكنوا من الإمساك به وإنقاذ الأبناء.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.