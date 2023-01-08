أزيد من السعر.. شرطة التموين تضبط 1200 قضية متنوعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط 1200 قضية تموينية متنوعة، ومن بين المضبوطات ضبط قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت 10 أطنان أرز أبيض "عينى" و17 قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت 10,787 طن أرز أبيض "عينى"، 4 قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت 24,905 طن أرز شعير "عينى".

وجرى ضبط 61 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 191,734 طن أرز شعير "مستندى"، وضبط 6 قضايا غش أعلاف غير صالح للاستخدام "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت 17,500 طن أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية "عينى".

وضبط قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 900 كيلوجرام "مكرونة- سكر"، 640 عبوة تونة، وضبط 413 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت 10,500 طن دقيق أبيض "عينى"– 2,125 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة"– 150 كيلوجرام "دهانات"– 4299 عبوة سجائر.

كما تم ضبط 369 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 4 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى– عينى"- 120 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن– 88 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات– 157 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 500 كيلوجرام دقيق بلدى مدعم "مستندى"– 60,850 طن دقيق بلدى مدعم "عينى".

وضبط 8 قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 240 كيلوجرام سكر "تموينى"- 21870 لتر مواد بترولية "عينى"- 138 بطاقة تموينية ذكية بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى 312,541 طن "مستندى– عينى"، أبرزها 500 كيلوجرام دقيق بلدى "مستندى"- 60,850 طن دقيق بلدى "عينى"- 10,500 طن دقيق أبيض "عينى"– 20,787 طن أرز أبيض "عينى"- 24,905 طن أرز شعير "عينى"– 191,734 طن أرز شعير "مستندى"- 3,025 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة"- 240 كيلوجرام سكر "تموينى"– 640 عبوة "تونة"– 21870 لتر مواد بترولية "عينى"– 4299 عبوة سجائر- 138 بطاقة تموينية ذكية– 17,500 طن أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية "عينى"– 150 كيلوجرام "دهانات".