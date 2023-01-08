محافظ بورسعيد: ارتفاع عدد زائري المكتبة العائمة إلى 25 ألف زائر

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ارتفاع عدد زائري سفينة الكتب «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحي إلى ٢٥ ألف زائر حتى الآن بخلاف الأطفال وكبار السن، مؤكدًا أن الترتيبات التنظيمية والأمنية تجري على أعلى مستوى لتوفير كل سبل الراحة والتسهيلات للزائرين والخروج بهذا الحدث العالمي بشكل مشرف.

وبدأت سفينة «logos hope» في استقبال الزائرين الخميس الماضي بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً يوميًا، وتستمر في استقبال الزائرين لمدة 20 يومًا فيما عدا الأحد، وتستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرًا حتى العاشرة مساءً، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير، مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه هناك تنسيق متواصل بين الجهات التنفيذية والأمنية، للتيسير على الزائرين خلال تنقلاتهم من وإلى السفينة، وتقديم سبل الراحة للزائرين.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى استمرار تنفيذ عدد من الفعاليات ضمن برنامج ثقافي فني كبير سيتم عرضه خلال فترة رسو السفينة في ميناء بورسعيد، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم الدعم الكامل للسفينة خلال فترة تواجدها بميناء بورسعيد، فضلًا عن التعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية، وإعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة ومنع التكدس المروري بين الزائرين، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والأتوبيسات القادمة من المحافظات الأخرى.

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