تحرك برلماني حول مخالفات نقل سوق طهطا العمومي في سوهاج

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة ضد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بسبب قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج باتخاذ إجراءات نقل سوق طهطا العمومي من المكان الحالي إلى مكان تابع لقرية الحريدية القبلية بمركز طهطا رغم أن الأرض المزمع إقامة السوق الجديد عليها هي أرض "خور" منخفضة عن سطح الأرض بعدة أمتار وتقع على الطريق الرئيسي الذي يخدم قرى ونجوع غرب طهطا جميعًا مما يعوق حركة المرور على الطريق العمومي ويترتب عليه تكدس مروري ومشاحنات بين الأهالي.

وأوضح "سالم" خلال طلب الإحاطة المقدم ضد وزير التنمية المحلية أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا قامت بعمل جزء كبير من إنشاءات وتجهيزات السوق الجديد بشكل عشوائي وغير مطابق للمواصفات الفنية والهندسية مما يجعل الأمر يمثل خطورة على أرواح الأهالي المترددين على السوق من المواطنين والتجّار أنفسهم.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم، في طلب الإحاطة، أن جميع هذه الإجراءات تمت بشكل غير مدروس و تسببت في موجة غضب واعتراض لدي قطاع كبير من الأهالى بمدينة وقرى طهطا وبشكل بعيد عن اتخاذ الإجراءات القانونية والهندسية المطلوبة بشأن ذلك.

يذكر أن سوق طهطا العمومي من أقدم وأكبر الأسواق بمحافظات الصعيد ويخدم معظم أهالي المحافظة، وهو من الأسواق الحيوية التي لا غنى عنها لأبناء طهطا والمراكز المجاورة.