الأحد 08 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالشرقية

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه، اليوم الأحد، أسفل عجلات القطار بنطاق مركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزى بوصول "سعيد ال ص"، 37 عاما، مقيم بمنشية شلبى نطاق كفر صقر، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص من قبل الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس، تبين أنه أثناء عبور المتوفى شريط السكك الحديدية من أمام مزلقان ميزانية شلبي نطاق كفر صقر صدمه القطار وتوفى متأثرا بإصابته، وتم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر المركزى.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

شاب محافظة الشرقية مستشفى كفر صقر المركزي حفظ الموتى النيابة العامة

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وائل لطفي

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