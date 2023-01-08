إصابة طالبين بجروح طعنية فى مشاجرة بالشرقية

أصيب طالبان جامعيان بجروح قطعية متعددة سبّبها لهما شابان بمدينة أبوكبير إثر مشاجرة بينهما، بسبب أولوية المرور بالطريق بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفي أبوكبير المركزي بوصول "أ. م. ع"، 19 عامًا، طالب بكلية التجارة، مقيم كفرصقر مصابًا بجرح طعنى بالناحية اليسرى للصدر، وجرحين قطعيين بالفخذين اليمنى واليسرى.

وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، و"ع. م"، 19 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، مقيم كفر صقر مصابًا بجرح قطعى بالفخذ اليسرى.

وبسؤالهما اتهما كل من "فارس. إ"، 17 عامًا، و"عمر. ر"، 17 عامًا، مقيمين بندر أبوكبير، بالتعدى عليهما بسلاح أبيض، على إثر مشادة نشبت بينهما بسبب خلاف على أولوية المرور.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 257 جنح أبوكبير لسنة 2023، وجار إخطار النيابة العامة.