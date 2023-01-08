«صحة الوادى الجديد» تشن حملات على محال المواد الغذائية لمراقبة جودة الأغذية

أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الأحد، استمرار شن الحملات الرقابية على محلات بيع وتداول الأغذية للتأكد من سلامتها وصلاحية المنتجات الغذائية المختلفة وجودة الأغذية المعروضه للجمهور بمراكز المحافظة.

وأضاف محروس، أنه تم تكليف إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بتكثيف التفتيش على محلات بيع الأغذية والباعة الجائلين، وأخذ عينات من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية لفحصها وضبط أي أغذية مشكوك فيها وإعدام ما بظهر عدم صلاحيته تحت إشراف مديري عموم المناطق الطبية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح محروس، أنه تم المرور على عدة منشآت غذائية وأخذ عينات من المنتجات والسلع وإرسالها إلى معامل مديرية الشئون الصحية لتحليلها والتأكد من مدى مطابقتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتهيب مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، بالمواطنين الإبلاغ الفورى عن أى أغذية مشتبه بها.



