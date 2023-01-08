صاحبة أجمل وجه.. ذكرى ميلاد جميلة السينما مريم فخر الدين

هناك الكثير من النجوم المصريين الذين رحلوا منذ فترة طويلة ولكن ذكرياتهم وأفلامهم بقيت معنا حتى الآن، كانت منهم واحدة دائما ما كانت تثير الجدل بطلتها البهية وأسلوبها الأنيق الراقي، وتصريحاتها الجريئة عن غيرها، وُلدت إحدى الجميلات ممثلة السينما المصرية الكلاسيكية مريم فخر الدين قبل 89 عامًا، واليوم يصادف ذكرى ميلادها.

بدأت فخر الدين التي أطلقت على نفسها لقب "أجمل وجه" في مسابقة ملكة جمال حياتها المهنية الناجحة في التمثيل في الخمسينيات من القرن الماضي، وتضم محفظتها أكثر من 200 فيلم، من بينها "حكاية حب" بطولة عبد الحليم حافظ.

ظهرت الممثلة الرائعة لأول مرة على الشاشة في فيلم عام 1951 من إخراج زوجها محمود ذو الفقار، كان هذا الفيلم أول استراحة كبيرة لها في الصناعة التي حصلت من أجلها على أول راتب جيد لها، ظهرت في عدد من الأفلام الناجحة منها ليلة غرام وبلا عودة.

ولدت في الفيوم، وهي ابنة لأب مصري مسلم وأم مسيحية من المجر، والممثلة اللافتة هي أيضا شقيقة الممثل يوسف فخر الدين الذي وافته المنية عام 2002، كما تزوجت الفنانة المخضرمة مرتين الأولى من المخرج محمود ذو الفقار وأنجبا منها إيمان والثانية للمغني السوري فهد بلان.

اشتهرت بأعمالها البارزة مثل الشك القاتل (1953)، شيطان الصحراء، رسالة غرام (1954)، نافذة على الجنة (1954)، رد قلبي (1957)، وموعد مع الماضي، والأيدي الناعمة (1964).

ومن الجدير بالذكر أنها فازت بلقب أجمل وجه في مسابقة ملكة نظمتها مجلة Image الناطقة بالفرنسية، كما توفيت الفنانة المصرية الشهيرة يوم 3 نوفمبر 2014 عن عمر يناهز 81 عاما، في إحدى المستشفيات العسكرية بالقاهرة، والجدير بالذكر أنها خضعت لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية من دماغها قبل وفاتها.