«قلتهم دا انتوا نيلة خالص تعالوا شوفوا شاهين بيعمل إيه».. خلافات مريم فخر الدين مع يوسف شاهين

«أول فيلم لي مع عمر الشريف كان شيطان الصحراء للمخرج يوسف شاهين، وكنت وقتها متزوجة من محمود ذو الفقار وكان معظم أفلامي مع محمود وشقيقه عز الدين وفي أول يوم تصوير وجدته يضع الكاميرا على ظهر حصان ومرة ثانية يضع الكاميرا على الأرض فذهبت وقلتهم دا انتوا نيلة خالص تعالوا شوفوا شاهين بيعمل إيه».

حكت الفنانة مريم فخر الدين عن علاقتها بالفنان يوسف شاهين وذلك في حوارها مع جريدة «الأحرار» 2004.

وقالت إن يوسف شاهين درس السينما في أمريكا: «وفي يوم حضر للكاميرا ووضعها تحت بطن الحصان وأنا أمسك الحصان ويجب أن أظهر في الكادر بين رجلي الحصان وقبل المغرب بعد يوم شمس في الصحراء وما فيش ميه ولا أكل قمنا بتصوير المشهد ولكن المصور قال إن فيه سحابة في الكادر ومطلوب إعادته وأثناء الإعادة وجدت مية سخنة نازلة علىّ ورغم إني بعدت عنها وقمت بتصوير المشهد بشكل جيد إلا أنني تعرقت وبعدها لا أستطيع العمل معه لأن اللي يشتغل مع يوسف شاهين ميقولش نفسي أعمل حاجة وبعدين ليه تحت الحصان ما يصور المشهد بطريقة تانية».

وحكت أن الفنان يوسف شاهين كان يسكن في نفس العمارة التي تسكن فيها وعندما أعطى زوجها شريف الفضالي خروفا للأولاد وضعوه في الشقة أسفل شقة يوسف شاهين، وظل الخروف يزعجه فحضر لها يوسف شاهين: «قالي لي يا مدام سكتي الخروف فقلت له خد المفتاح وسكته أنت فأحضر يوسف شاهين زجاجة ويسكي ووضعها في فم الخروف علشان ينام ولكن الخروف سكر وأخذ يصدر أصواتا أعلى ولما حضر شريف سألني ماذا حدث للخروف فحكيت له فقال لازم نذبح الخروف قبل ما يموت وطلع مع الأولاد حموا الخروف قبل أن يذبحوه حتى يتقبله ربنا لاعتقادهم بأن ربنا لن يقبل الخروف وهو سكران».