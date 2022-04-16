«تتحول إلى طفلة كبيرة».. ذكريات مريم فخر الدين في رمضان

مع حلول شهر رمضان الكريم، كانت الفنانة مريم فخر الدين، تتحول إلى طفلة كبيرة تحتفل بقدوم شهر رمضان بالفانوس.

وقال زوجها محمود ذو الفقار، لمجلة "الكواكب": "لا يمكن أن يمر شهر رمضان إلا ومعها هذا الفانوس حتى تكتمل فرحتها بهذا الشهر".

وكانت مريم فخر الدين، قد أكدت بأنها تعلمت الصلاة من الفنانة الراحلة شادية، وبفضلها استطاعت أن تختم القرآن الكريم لأول مرة في حياتها.

ولدت مريم فخر الدين في 8 سبتمبر 1931، وتوفيت في 3 نوفمبر 2014.

ولدت بمدينة الفيوم لأب مصري وأم مجرية وهي الأخت الكبرى للفنان يوسف فخر الدين.

بدأت التمثيل بالصدفة عندما تعاقد معها المصور عبده نصر، والمخرج أحمد بدرخان، على التمثيل في أول أفلامها "ليلة غرام"، ثم واصلت مسيرتها السينمائية، وتعتبر صاحبة الرقم القياسي في عدد البطولات حيث قامت ببطولة أربعمائة فيلم، وإلى جانب التمثيل أنتجت أيضًا 9 أفلام.

كان والدها يعمل مهندسًا للري، ووالدتها باولا مجرية الأصل تعرّف بها والدها وتزوجها أثناء سفرها بالخارج، لها شقيق واحد هو الممثل يوسف فخر الدين، تلقت تعليما في المدرسة الألمانية بباب اللوق وحصلت على شهادة تعادل البكالوريا، وهي تجيد سبع لغات هي اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والمجرية وغيرها.

بعد أن حصلت على شهاده البكالوريا من المدرسة الألمانية، فازت عن طريق مجلة (ايماج) الفرنسية بجائزة أجمل وجه وهو الاعتراف الذي أهلها لأن تقوم بدور البطولة في أول افلامها السينمائيه.

اشتهرت في السينما العربية وخاصه في فترة الخمسينات والستينات في أدوار الفتاة الرقيقة الجميلة العاطفيه المغلوبه على أمرها وأحيانا كثيرة التضحية ولكنها نجحت من حين لآخر أن تخرج من هذه الشخصية النمطيه التي برعت فيها تمامًا ولم يستطع أحد منافستها فيها.