الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل متهم بنشر شائعات وأكاذيب ضد الدولة

متهم
متهم

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل متهم بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة.

سبق ووجهت النيابة العامة، للمتهم أحمد نجدي، بالقضية رقم 1516 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

محرضة ضد الدولة النيابة العامة وسائل اعلام التحقيقات قنوات فضائية

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