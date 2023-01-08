الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطل لحيازته 3 كيلو هيروين بقصد الاتجار بها فى العامرية

حبس
حبس

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 3 كيلو من مخدر الهيروين بقصد الإتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بمخدر الهيروين متخذًا من دائرة القسم مسرحًا في ذلك.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات ولقي القبض عليه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرامات، ومبلغ مالى وهاتف محمول وميزان، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

اتخاذ الإجراءات أجر أخطرت النيابة الاتجار اجرامي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العامرية ثان

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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