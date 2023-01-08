الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تأجيل محاكمة قاتل أم عشيقته ببورسعيد إلى 15 يناير

المتهمة
المتهمة

أمرت محكمة جنايات الأحداث بمحافظة بورسعيد، بتأجيل محاكمة قاتل أم عشيقته بمحافظة بورسعيد ليوم 15 يناير الجاري، وذلك بسبب تزامن موعد الجلسة مع إجازة عيد الميلاد المجيد اليوم الأحد 8 يناير.

وتستكمل محكمة جنايات الأحداث بمحافظة بورسعيد، الأحد القادم 15 يناير محاكمة الطفل حسين. م. ف، والذي لم يتجاوز الـ15 من عمره، ومن المقرر أن تحمل الجلسة مُفاجأة في طلب الدفاع عن المقتولة داليا سمير، وذلك بالطعن في عمر الطفل، وتقديم الأدلة التي تفيد بأن عمره الحقيقي أكثر من 15 عامًا، وقد يصل إلى 18 عامًا.

يذكر أن محكمة جنايات الأحداث ببورسعيد استمعت في أولى الجلسات إلى أقوال المتهم بقتل أم عشيقته، والتي أكد خلالها أنه قتل داليا سمير الحوشي، بناءً على اتفاق مع ابنتها بعدما شاهدتهما المقتولة يمارسان الفاحشة على فراشها داخل منزلها بحي الفيروز بمدينة بورفؤاد.

وكان حصل "الدستور" على أقوال المتهم الحدث "حسين .م"، والذي حضر إلى محكمة بورسعيد الابتدائية وسط حراسة مشددة، حيث تم عقد الجلسة بشكل سري بغرفة المداولة بقاعة رقم ٣ جنايات، حيث وجه إليه تهمة قتل السيدة داليا داخل منزلها بمنطقة الفيروز بمدينة بورفؤاد بعد عقد النية والتنسيق بينه وبين ابنتها لقتلها على خلفية ضبطهما معًا في وضع مخل داخل الشقة التي شهدت وقوع جريمة القتل.

وأكد المتهم أمام المحكمة في الجلسة التي انعقدت بقاعة رقم 3 جنايات بمحكمة بورسعيد الابتدائية، أن كل ما فعل من جرائم كانت بمشاركة عشيقته ابنة السيدة، وعلق: اتفقنا على قتلها لأنها كشف علاقتنا المحرمة.

وعن تفاصيل الجلسة ظهر المتهم مبتسمًا لا تظهر عليه أي علامات خوف أو رعب خصوصًا أنه متهم بجريمة قتل، واعترف أمام القاضي اعترافًا كاملًا بالجريمة، وأكد أنه ذبح السيدة تنفيذًا لطلب عشيقته ابنة السيدة.

واعترف "حسين م ف" الذي يبلغ من العمر 14 عامًا أمام محكمة جنايات الأحداث، بالوصف الكامل أنه كان يمارس الفاحشة مع نورهان ابنة المجني عليها قبل 3 أشهر، وكان التخطيط للقتل نتيجة كشف أمها عن العلاقة بينهما، بعدما شاهدتهما على فراشها قبل الحادث بـ24 ساعة يمارسان الفاحشة.

وقال المتهم: "نورهان اللي ندهتلي من البيت وكنا متفقين على قتلها على الرسائل وفتحت لي الباب وجهزت الماء المغلي والسكين والكأس الزجاجي".

إجازة عيد الميلاد أجازة عيد أقوال المتهم إجازة عيد الميلاد المجيد 8 يناير

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وائل لطفي

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