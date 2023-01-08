الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سموحة يستضيف فاركو فى مباراة تحت شعار إيقاف نزيف النقاط

سموحة تعادل في أخر
سموحة تعادل في أخر مبارياته مع فيوتشر

يشهد ستاد الإسكندرية في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين سموحة وفاركو في الأسبوع الثاني عشر بالدوري الممتاز.

 

سموحة بقيادة طارق العشري يحتل المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط من فوز واحد و7 تعادلات وثلاث هزائم وسجل 4 أهداف ودخل مرماه 8 أهداف ولأن هجومه هو الأضعف في الدوري قام مسئولو النادي بضم حسام حسن مهاجم الأهلي لتدعيم القدرات الهجومية للفريق في محاولة لتحسين النتائج والعودة للانتصارات بعد أن جمع الفريق خمس نقاط من آخر 6 مباريات بالتعادل مع المقاولون والداخلية والأهلي وغزل المحلة وفيوتشر والهزيمة أمام الاتحاد وسجل الفريق هدفا واحد في المباريات الست.

 

طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة اختار 22 لاعبًا في قائمة المباراة وهم:  الهاني سليمان وعمر صلاح وأحمد السعدني وأحمد عبد الحكم ومحمود شبانة وشريف رضا وأحمد عبد الرسول وممدوح عبد ربه وطارق علاء والصباحى عماد ومحمد نادي و أحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود حليمو وأحمد جمال وبنجامين بواتنيج وحسين فيصل ودوكو دود، ومحمد سعيد مكرونة وحسام حسن وأبو بكر ليادي وعلى زكى.

 

على الجانب الأخر يحتل فاركو بقيادة إيهاب جلال المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط من فوز واحد وستة تعادلات و4 هزائم وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 11 هدفا وجمع نقطتين فقط من أخر خمس مباريات بالتعادل مع غزل المحلة وطلائع الجيش والهزيمة أمام الاتحاد السكندري والأهلي وفيوتشر ويسعى الفريق لتحقيق فوزه الأول مع إيهاب جلال والوصول للنقطة 12 للابتعاد عن المراكز المتأخرة في جدول الدوري.

 

يدير المباراة إبراهيم نور الدين ويساعده نور الدين سعيد وعمران فريج ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا ومحمد عبدالعزيز حكم فيديو ورجب محمد مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز سموحة فاركو طارق العشري ايهاب جلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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