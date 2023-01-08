الأحد 08 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«عملية تكميم معدة».. القصة الكاملة لوفاة وديع نجل المطرب جورج وسوف

جورج وسوف ونجله وديع
جورج وسوف ونجله وديع

كشفت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، تفاصيل القصة الكاملة لوفاة وديع نجل المطرب جورج وسوف، قائلة: "الحالة إللي جورج وسوف فيها تصعب على الكافر، بياخود أدوية مهدئة". 

وأضافت هنادي عيسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن جورج وسوف كان في المنيسة اليوم يستقبل الزوار والمعزيين، لكنه مفجوع بوفاة ابنه البكر، وهو إحساس موجع جدًا".

وأشارت إلى أن وفاة ابن جورج وسوف استغرقت 48 ساعة، قائلة: "الحكاية حصلت بسرعة، حيث بدأ بعض المشاهير من 48 ساعة، مثل إليسا ومايا دياب بنشر تغريدات بأن هناك شخص يعز علينا في حاجة إلى وحدات دم فصيلة O موجب، كلنا قرأنا التغريدات وعملنا إعادة لنشرها دون أن نعرف من الشخص، الناس كانت بتسأل مين الشخص، لكن محدش يقول". 

وتابعت: "بعد كم ساعة كتبوا، إن الوحدات تم تأمينها، وفي حالة احتياج أي شيء سيطلبون مرة أخرى"، لافتة إلى أنها قامت بعمل اتصالاتها لمعرفة من الشخص، فربما يكون فنان ولا يريدون الإفصاح عنه، لكن اتضح بأنه وديع جورج وسوف، حيث تبين أنه قام بعمل عملية تكميم معدة، وشعر بالتعب، فطلبت منه والدته الاتصال بالطبيب الذي أجرى له العملية، فطلب منه الطبيب سرعة الحضور إلى وحدة الطواريء، فوجد معدته في حالة نزيف، وابتدءوا في طلب الدم لوقف النزيف، ثم أعطوا له الدم وأوقفوا النزيف، لكن قلبه توقف فجأة لمدة 25 دقيقة، فحاولوا أنعاشه  بالصدمات الكهربائية، ثم توقفت وظائف الكلى، كما توقف عمل الرئة، ولم يعد يصل الأكسجين إلى المخ، مع هبوط الضغط إلى 4، ومن ثم أعلنوا أنه في حاجة إلى معجزة من الله، ليتم إعلان الخبر السيء في مساء أمس بأن وديع جورج وسوف توفى".

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