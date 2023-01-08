تفاصيل تدشين مبادرة إحياء المسرح المدرسى (صور)

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتاح العرض المسرحي " تقدر" على المسرح الكبير بدار الأوبرا ، والذي يأتي كتدشين لمبادرة إحياء المسرح المدرسي وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.

وشهد العرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارتي التعليم والثقافة.

وزيرة الثقافة تتابع العرض

وزيرة الثقافة

وأشادت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بالرسائل التي حملها العرض من مواجهة التنمر والاحتفاء بالرموز وتنمية روح الانتماء للوطن والفخر بحضارة مصر وتاريخها العريق وترسيخ المواطنة ونبذ العنف في نفوس الصغار.

وأضافت وزيرة الثقافة أن مبادرة المسرح المدرسي تأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارتي الثقافة والتعليم، ضمن بروتكول التعاون الذي انطلق مع بداية العام الدراسي الحالي لتقديم أنشطة ثقافية وفنية في كافة مدارس مصر.

مبادرة إحياء المسرح المدرسى

كلمة الدكتور رضا حجازي

وفي كلمته عبر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بانطلاق مبادرة إحياء المسرح المدرسي، مشيرا إلى أن الهدف من إطلاق المبادرات الفنية والثقافية هو إعادة المدرسة لتقوم بدورها في تقديم التعليم البعيد عن التلقين.

وقال إن المسرح موجود ونعطيه دفعة للأمام من خلال تخصيص يوم للنشاط الثقافي وآخر للرياضي لاكتشاف الموهوبين والمتميزين لبدء عملية تنمية المواهب، مؤكدًا أن ما نعمل عليه يأتي بتوجيهات واهتمام كبير من فخامة رئيس الجمهورية بالموهوبين باعتبارهم قاطرة التنمية.

وقدم الشكر لوزارة الثقافة على التعاون المثمر، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم بها ٢٥ مليون طالب ولابد أن بينهم موهوبين، مؤكدا على ضرورة وجود التعليم المنتج للمعرفة والإبداع، كما قدم الشكر لكل الفنانين المشاركين في العرض.

مبادرة إحياء المسرح المدرسى

كلمة مدحت العدل

وقال الكاتب مدحت العدل، إن المبادرة تعد من أهم المبادرات الإبداعية والتربوية، مشيراً إلى أن أهم فنانينا بدأوا من خلال المسرح المدرسي والجامعي.

وأضاف أن كلمة "مدرستنا" ليست مجرد كلمة ولكن تهدف إلى اكتشاف المواهب في كافة المجالات، وأن المبادرة ستبدأ الفصل الدراسي الثاني.

وشارك في عرض "تقدر"نخبة من النجوم منهم"يسرا، كارول سماحة، أكرم حسني، حنان مطاوع، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج بتول عرفة.



كما شارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفل تقدموا من أصحاب المواهب الفنية بالمدارس المصرية.

وناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.