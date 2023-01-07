رئيس كورينثيانز البرازيلى: قدمنا عرضًا لضم رونالدو قبل انتقاله إلى النصر

أكد دويليو مونتيرو ألفيس رئيس نادي كورينثيانز البرازيلي، أن ناديه حاول التعاقد مع كريستيانو رونالدو قبل انتقاله التاريخي إلى النصر السعودي.

وأصبح رونالدو، البالغ من العمر 37 عامًا، أكثر الرياضيين ربحًا على الإطلاق عندما وقع عقدًا قيمته 173 مليون جنيه إسترليني مع نادي النصر الأسبوع الماضي.

وكان رونالدو قد كشف في وقت سابق عن رفضه العديد من العروض من أوروبا والولايات المتحدة والبرتغال والبرازيل للعب في الدوري السعودي.

وكشف رئيس كورينثيانز البرازيلي عن عرضه مبلغًا يضاهي أجر النجم البرتغالي في مانشستر يونايتد، إلا أن النصر السعودي قد عرض مبلغا يصل 20 ضعف المبلغ المعروض من النادي البرازيلي.

وقال رئيس كورينثيانز في تصريحات صحفية " قدمنا عرضًا لكريستيانو رونالدو، راتب يعادل ما حصل عليه في مانشستر يونايتد، صفقة لمدة عامين بمساعدة الرعاة".

وأضاف "أعلم أن لديه أيضًا عروضاً من أوروبا، لكن العرض المقدم من المملكة العربية السعودية كان أعلى 20 مرة".

وواصل حديثه "لقد تحدثت ست أو سبع مرات مع خورخي مينديز، وفي النهاية، أرسلنا عرضًا من خلال شخص آخر".