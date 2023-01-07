الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس كورينثيانز البرازيلى: قدمنا عرضًا لضم رونالدو قبل انتقاله إلى النصر

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أكد دويليو مونتيرو ألفيس رئيس نادي كورينثيانز البرازيلي، أن ناديه حاول التعاقد مع كريستيانو رونالدو قبل انتقاله التاريخي إلى النصر السعودي.

وأصبح رونالدو، البالغ من العمر 37 عامًا، أكثر الرياضيين ربحًا على الإطلاق عندما وقع عقدًا قيمته 173 مليون جنيه إسترليني مع نادي النصر الأسبوع الماضي.

وكان رونالدو قد كشف في وقت سابق عن رفضه العديد من العروض من أوروبا والولايات المتحدة والبرتغال والبرازيل للعب في الدوري السعودي.

وكشف رئيس كورينثيانز البرازيلي عن عرضه مبلغًا يضاهي أجر النجم البرتغالي في مانشستر يونايتد، إلا أن النصر السعودي قد عرض مبلغا يصل 20 ضعف المبلغ المعروض من النادي البرازيلي.

وقال رئيس كورينثيانز في تصريحات صحفية " قدمنا عرضًا لكريستيانو رونالدو، راتب يعادل ما حصل عليه في مانشستر يونايتد، صفقة لمدة عامين بمساعدة الرعاة".

وأضاف "أعلم أن لديه أيضًا عروضاً من أوروبا، لكن العرض المقدم من المملكة العربية السعودية كان أعلى 20 مرة".

وواصل حديثه "لقد تحدثت ست أو سبع مرات مع خورخي مينديز، وفي النهاية، أرسلنا عرضًا من خلال شخص آخر".

النصر السعودي كورينثيانز البرازيلي أخبار كريستيانو رونالدو الدوري السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

متحدث «الكنيسة» يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا تواضروس

إصابة عامل بمصنع طوب بحروق شديدة في الصف

تقرير: كيفن مكارثى رئيس ضعيف لمجلس النواب الأمريكى

بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين 2023

91 مليار جنيه فى 3 أيام.. رئيس بنك مصر يعلن حصيلة شهادات الـ25%

احتفالا بعيد الميلاد.. توزيع «هدية الرئيس» على الأطفال بكنائس الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟