الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحروق فى انفجار أسطوانة غاز بأسوان

ارشيفية
ارشيفية

أصيبت أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص، مساء السبت، بحروق متفرقة بالجسم إثر انفجار أسطوانة غاز داخل المنزل بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان يفيد بوقوع انفجار أسطوانة غاز بقرية المحاميد التابعة لدائرة المركز مما أسفر عن إصابة أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته وسيارات الإسعاف وتبين أن المصابين كلاً من: إبراهيم محمود حامد، عمره 50 سنة، وإصابته بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والقدمين، ووردة سيد أحمد، عمرها 50 سنة، وإصابتها بحروق من الدرجة الأولى بالقدمين والذراعين، وأماني إبراهيم محمود، عمرها 25 سنة، وإصابتها بحروق من الدرجة الثانية في القدمين، ومحمد إبراهيم محمود، عمره 11 سنة، وإصابته بجروح وسحجات، وسلمي طايع عبدالجليل، عمرها 45 سنة، وإصابتها حروف في القدمين والذراعين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بواسطة الفرق الطبية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسرة كاملة أسطوانة غاز انفجار أسطوانة غاز قرية المحاميد أسوان إدفو 5 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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