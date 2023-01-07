خطأ بتطبيق القانون فى مباراة الزمالك والداخلية.. «الدستور» تكشف ما دار داخل غرفة «الفار»

في مفاجأة من العيار الثقيل كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن هناك خطأ قانونيا ارتكبه محمود ناجي، حكم مباراة الزمالك والداخلية أثناء هدف الداخلية في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة 12 في الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباراة الزمالك والداخلية بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، حيث تقدم سمير فكري للداخلية في الدقيقة 25 وتعادل محمد عبد الغني للمارد الأبيض في الدقيقة 90.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إن محمد الصباحي حكم الفار قرر استدعاء الحكم محمود ناجي فى الهدف الذى أحرزه الداخلية لمشاهدة لعبة الداخلية، وبيان إذا كان لاعب الداخلية تداخل فى اللعبة قبل وصولها لزميله سمير فكري الذى أحرز الهدف أم لا؟، إلا أن ناجي رفض مشاهدة اللعبة وهو ما يعد خطأ فى تنفيذ القانون.

وواصل المصدر أن لجنة الحكام أقرت بصحة هدف الداخلية ولكن هذا لن يعصم ناجي من الخطأ الفادح الذي وقع فيه ويستوجب اتخاذ قرار ضده من لجنة الحكام.

وأضاف المصدر أن حكم الفيديو لم يستدع ناجى فى الكرة المشتركة بين أحد لاعبي الداخلية وساسون أكينولا مهاجم الزمالك لعدم وجود أي خطأ ارتكبه لاعب الداخلية ضد سامسون فى منطقة جزاء الداخلية وهو ما يؤكد صحة قرار الحكم بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح الزمالك.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد طلب من لجنة الحكام ضرورة نشر ما حدث فى غرفة الفار بين محمود ناجي ومحمد الصباحي فى لعبة سامسون مؤكدا أن الصباحى استدعى الحكم فى هذه اللعبة إلا أنه رفض والزمالك يستحق ضربة جزاء.