مجدي أحمد علي: حديقة الحيوان تنهار وكلنا طالبنا بتطويرها

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن حديقة الحيوان بالجيزة، تعاني من أوضاع متردية وشديدة السوء، ولا أحد ينكر أن الحديقة تنهار، ولطالما طالبنا بتطويرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "محدش أبدًا ينكر، إن حديقة الحيوانات تنهار، كلنا شايفين أنها بتنهار، ونشكو من انهيارها، لكن عندنا فرط سوء نية شديد في أي حاجة تقوم بها الحكومة، وهو أشبه بالمرض، أي حاجة نفكر إن وراها بلوة وفساد، ولا توجد درجة من درجات حسن النية".

ولفت إلى أن الإعلام مقصر في إبراز المعلومات حول مشروع تطوير حديقة الحيوان، ولابد من مرحلة جديدة من التصارح مع الناس، مردفًا: "مفيش حد يقول إنه ممكن يشيل أشجار تراثية، الناس لازم تفهم إنه لو اتشالت قد يكون سبب منطقي، قد تكون أشجار ماتت".