السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز: حديقة الحيوان مكان غير آدمي والحيوانات فيها تصعب على الكافر

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن حديقة الحيوان بالجيزة، أصبحت مكان غير آدمي، وحالة الحيوانات فيها تصعب على الكافر.

وأشار الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع  عبر فضائية "النهار"، إلى أن حديقة الحيوان عمرها 132 سنة، حيث افتتحت عام 1891، على مساحة 80 فدان، ويزورها سنويًا 2 مليون زائر.

وأضاف الباز: "أشفق على الزوار، الحديقة تعاني من إهمال شديد جدًا".

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ولفت إلى أنه تم الإعلان عن مشروع حكومي لتطوير حديقة الحيوان،  تشترك فيه وزارة الزراعة، والهيئة البيطرية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بالمشاركة مع القطاع الخاص.

ونوه الباز، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على تطوير حديقة الحيوانات في حديثه بأحد المؤتمرات، وأشار إلى حجم التردي والسلبيات.

«الزراعة» تكشف حقيقة غلق حديقة الحيوان وخروجها من التصنيف العالمى

 

بعد شائعة إغلاقها.. حديقة الحيوان بالجيزة تواصل استقبال زوارها

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