«الزراعة» تكشف حقيقة غلق حديقة الحيوان وخروجها من التصنيف العالمى

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن حديقة الحيوانات واحدة من أهم المتنزهات وأماكن الخروج التي تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين، مؤكدًا أنه لا صحة لما تردد بخصوص غلق حديقة الحيوان لمدة عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نحن حريصون على تطوير الحدائق العامة وحديقة الحيوان، وهي من الحدائق التاريخية التراثية".

وبخصوص ما أثير حول خروج حديقة الحيوان بالجيزة من التصنيف العالمي، قال: "نحن مسجلون في إحدى المنظمات الدولية وحريصون على الحصول على الاعتماد من المنظمة الأخرى".

ولفت إلى أن هناك خطة تطوير للحديقة تم عرضها على مجلس الوزراء، والوزارة حريصة على مواكبة الأحداث والتطوير وتغيير الشكل للحديقة والاعتماد على الحدائق المفتوحة.

ولفت إلى أن الوزارة أصدرت بيانًا أكدت خلاله، أن الحديقة مستمرة في العمل يوميًا، منوها أنه رغم البدء في أعمال التطوير، إلا أن الحديقة مستمرة في العمل، مؤكدا أن هناك خطة لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، لخلق متنفس طبيعي للمواطنين.