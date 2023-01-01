الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد شائعة إغلاقها.. حديقة الحيوان بالجيزة تواصل استقبال زوارها

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

عرض برنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، تقريراً ينفي ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية بشأن غلق حديقة الحيوان بالجيزة الأسبوع المقبل لتنفيذ عملية تطويرها.

وأكد أن أبواب الحديقة مفتوحة أمام الزوار حيث تم زيادة مساحات المسطحات الخضراء ووسائل الجذب والترفيه لأنها تعد متنفساً هاما للمواطنين، كما تم تخصيص مرشدين للزائرين بالحديقة لتعريفهم بتاريخ المباني الأثرية والأشجار النادرة كذلك توفير المعلومات حول الحيوانات وموطنها الأصلي حتى تكون زيارة ترفيهية وتثقيفية.

وأشار إلى أن سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للزائرين البالغين وللأطفال مجانا في جميع أيام الأسبوع عدا الثلاثاء من كل أسبوع.

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