مع بداية التعاملات الصباحية شغل كافة التجار ومقاولي البناء معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 يناير 2023 عبر جوجل، وتراجعت أسعار الحديد في تعاملات اليوم بكافة الأسواق المصرية، حيث قد تراجع سعر الطن للحديد الاستثماري نحو مبلغ 222 جنيهًا، ووصل حديد عز بنحو قيمة 678 جنيهًا، كما ارتفعت أسعار طن الأسمنت بنحو مبلغ 46 جنيها.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 يناير 2023

وتنشر في هذا التقرير «الدستور» لكافة متابعيها معرفة كل ما يضم الخدمة في الخطوات وكيفية تنفيذها وذلك يكون من ضمن خدمة مستمرة ستقدمها لكل قراءها.

أسعار الحديد اليوم الأحد 8 يناير 2023

وسعر طن الحديد الاستثماري اليوم الأحد 8 يناير 2023: 25020 جنيهًا، بتراجع 222 جنيهًا.

سعر طن حديد عز اليوم الأحد 8 يناير 2023: 25260 جنيهًا، بتراجع مبلغ 678 جنيهًا، بتسليم أرض المصنع وسيصل للمستهلك إلى حوالي 27 ألف جنيه

سعر طن حديد السويس مبلغ 23350 جنيها للطن - في تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد الجيوشي اليوم الأحد 8 يناير مبلغ 20300 جنيه للطن الواحد بتسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين مبلغ 23350 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 23200 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 23300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد بشاي 23300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد الجارحي 23205 جنيهات للطن -تسليم أرض المصنع

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 8 يناير 2023

سعر أسمنت لافارج اليوم الأحد 8 يناير 2023 سجل 1710 جنيهات للطن.

سعر أسمنت وادي النيل، ليصل اليوم الأحد 8 يناير 2023 سعره لـ 1700 جنيه للطن.

سعر أسمنت السويدي نحو مبلغ 1765 جنيه للطن.

سعر أسمنت العربية المسلح عند قيمة 1700 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري بني سويف 1660 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت حلوان عند مبلغ 1730 جنيها للطن.

سعر أسمنت مصر للأسمنت المنيا ( المعلم) 1670 جنيه.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح نحو مبلغ 1720 حينهًا

بينما بلغت أسعار طن أسمنت النصر اليوم الأحد 8 يناير قيمة 1690 جنيهًا