الخارجية الروسية تعلق على قرار «زيلينكسي» نزع الجنسية عن كهنة الكنيسة

علقت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم السبت، على قرار الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينكسي نزع الجنسية عن كهنة من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

ووصفت المتحدثة بإسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خطوة زيلينسكي نزع الجنسية عن 13 كاهنًا من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بالـ"الشيطانية"، وفقًا لوكالة تاس الروسية.

وقالت زاخاروفا في قناتها على التيلجرام، اليوم، تعليقًا على معلومات حول مرسوم زيلينسكي ذي الصلة "ها هو عيد الميلاد الأرثوذكسي، إنها الشيطانية تتجلى على صورتها".

الرئيس الأوكراني يجمد جنسية 13 كاهناً من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية

وفى وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قرار بتجميد جنسية 13 كاهنا من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة للبطريركية الأرثوذكسية الروسية.

وأفاد موقع Lb.ua الأوكراني، بأن الرئيس الأوكراني وقع على المرسوم رقم 898/2022 الخاص بذلك في يوم 28 ديسمبر.

وتابع الموقع: "كما يحدث غالبا في مثل هذه الحالات، لا ينشر المرسوم رسميًا على الملأ لأنه يحتوي على معلومات شخصية لكن، وفقًا للمصادر يجري الحديث عن تعليق جنسية 13 رجل دين من ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية".

ولفت الموقع إلى أن القائمة تتضمن يوناثان مطران تولشينسكي وبراتسلاف، الذي تتهمه المخابرات الأوكرانية بالخيانة العظمى، ويزعم الموقع بأن هذا المطران يملك جواز سفر روسيا كذلك.

كما تضم القائمة الأسقف سيرغي نائب أبرشية تولشينسك، المقرب جدًا من يوناثان، وفقًا للموقع ذاته.

كما أصدر الرئيس الأوكراني قرارًا يصادق على تطبيق قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الصادر أمس الجمعة، والمتعلق بتعديل قائمة الأشخاص الروس الخاضعين للعقوبات.

وضم القرار مجموعة من الفنانين والمطربين والصحفيين ومقدمي البرامج التلفزيونية الروس والأوكرانيين الذين شملتهم العقوبات.

وتشمل العقوبات المطربات الروسيات إيرينا اليجروفا ولوليتا ميلافسكايا وكذلك لاريسا دولينا والمغنيين دميتري بيلان وألكسندر بوينوف وفيليب كيركوروف.

كما ضمت القائمة مطربة الأوبرا المشهورة آنّا نيتريبكو والمخرج السينمائي نيكيتا ميخالكوف، وكذلك الكوميدان يفغيني بيتروسيا.