الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على مواعيد عرض مسلسل «وبينا ميعاد» والإعادة على قناة DMC

مسلسل وبينا ميعاد
مسلسل وبينا ميعاد

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد من المواضيع التي يهتم الكثيرين من المواطنين المتابعين للمسلسل بالبحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث «جوجل».

«الدستور» ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

مواعيد عرض مسلسل وبينا معاد والإعادة

بداية من 8 مساءا

بداية من الساعة الثامنة مساءا تبدأ قناة dmc فى عرض عرض المسلسل وتكون الإعادة فى الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة على قناة dmc drama.

أحداث مسلسل وبينا معاد

وتدور أحداث المسلسل فى إطار إجتماعى يقوم برصد عدد من المشكلات الاجتماعية وطرح حلول لها فى سياق درامى ويكون التركيز على رصد المشاكل اليومية التى تحدث داخل الأسرة المصرية.

تردد قناة DMC على القمر الصناعى النايل سات 

تردد 12092

 معدل الترميز: 27500

 الاستقطاب: رأسي

 معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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تردد قناة DMC دراما على القمر الصناعى نايل سات 

التردد: 11449

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الاستقطاب: أفقي.

تعرف على الأبطال المشاركين في مسلسل وبينا معاد

عدد من الأبطال تشارك مسلسل “وبينا ميعاد” ومنهم الفنانة شيرين رضا والفنان  مدحت صالح، وبسمة، شرين رضا، صبري فواز، وفاء صادق، نادية رشاد، محمد سليمان، خالد نور، هاجر الشرنوبي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

وكانت شبكة  قنوات DMC، قامت ببث أولى حلقات مسلسل وبينا ميعاد فى اليوم الأول من هر يناير الحالى وسط بث مجموعة من المسلسلات التى تناقش عدد كبير من المشاكل الاجتماعية التى تهم الأسرة المصرية وقد لاقت هذه المسلسلات نجاحا كبيرا ورواجا واسع، مما شجع على إنتاج عدد من المسلسلات التى تناقش البعد الاجتماعى لعدد من المشاكل المتنوعة التى تهم الأسرة المصرية، ومنها مثلا مسلسل “ابو العروسة” الذى نتشر بشكل كبير وتمكن من تكوين شريحة كبيرة من المشاهدين.

وتحرص مجموعة قنوات DMC، على بث عدد ليس بقليل من المسلسلات التى تحلق فى المشاكل ال‘جتماعية وتلقى الضوء على عدد كبير من هذه المشاكل ويتم عرضها خارج السباق الرمضانى الذى يهتم المنتجين بعرض أعمالهم خلاله.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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