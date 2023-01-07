الليلة.. عرض الحلقة الأولى من «روليت» ضمن مسلسل «في كل أسبوع حكاية»

تعرض شبكة قنوات "CBC" في الثامنة من مساء اليوم السبت، أولى حلقات الحكاية الثانية من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والتي تحمل اسم "روليت"، والعرض الأول عبر CBC" DRAMA" في تمام السعة الحادية عشرة مساء.

أبطال حكاية روليت

الحكاية من بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي، وتناقش مشاكل الطلاق والعلاقات الزوجية، من خلال قصة مخرج السينما محمود الوكيل وزوجته الممثلة شيرين زاهر، حيث يجبرها على لعب لعبة الروليت الروسية الشهيرة، وهي وضع رصاصة في مسدس وتحريك ساقية المسدس، وكل شخص يضغط على الزناد مرة، وهنا يقرر محمود أن من لم تصبه الرصاصة سوف يتحدث عما يشعر به من مشاكل أو مواقف صعبة تجاه الآخر، فتتصاعد الأحداث بينهما.

مسلسل في كل أسبوع حكاية

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على حكايات الـ5 حلقات وتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، في إطار اجتماعي أسري.

المسلسل مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبطًا بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة، أيضًا المسلسل للا يخلو من الجانبين الكوميدي والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.

الحكاية الأولى حكاية "تاكسي" يشارك في بطولتها كل من المطرب دياب، والنجمة أيتن عامر، ومحمد على رزق، صبرى عبدالمنعم، لطيفة فهمى، عايدة فهمى وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج شركة سيلميديا مها سليم.