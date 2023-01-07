السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بالحزام الأخضر.. صورة جديدة لنيللى كريم فى كواليس مسلسل «عملة نادرة»

نيللى كريم فى كواليس
نيللى كريم فى كواليس تصوير "عملة نادرة"

تواصل النجمة نيللى كريم، تصوير أحدث أعمالها الدرامية "عملة نادرة"، بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين وقيادة المخرج ماندو العدل، وذلك بأحد الديكورات الأساسية للعمل فى منطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر.

وحصلت "الدستور" على صورة جديدة لـ"نيللى" داخل كواليس العمل، أثناء تصوير مشهد لها داخل منزلها بأحداث العمل.

وفى سياق متصل يجرى ماندو العدل، عمليات مونتاج الحلقات التى يقوم بالانتهاء من تصويرها ضمن احداث المسلسل، حيث يقوم بتصوير المشاهد وعمل المونتاج بعد التصوير مباشرة لتسليم أكبر عدد من الحلقات، استعدادا للمنافسة بشكل مبكر على السباق الذي يعد الأهم والأضخم على مدار العام . 

ويشارك نيللي كريم في مسلسل عملة نادرة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: جمال سليمان، كمال أبو رية، فردوس عبدالحميد، أحمد عيد، جومانا مراد، فريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.

ويسجل مسلسل "عملة نادرة" دخول نيللى كريم، عالم الدراما الصعيدية، كما يعد عودة نيللى للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل.

وكانت قد حققت النجمة نيللى كريم، نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "فاتن أمل حربي"، بالتعاون مع العديد من الفنانين، أبرزهم شريف سلامة، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، فادية عبد الغني، محمد التاجي، جيلان علاء، وعدد آخر من الفنانين، وتدور احداثه حول "فاتن" المرأة التي تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما، أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر، وكان من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

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