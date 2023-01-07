السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكراني يجمد جنسية 13 كاهناً من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية

الرئيس الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى

أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، قرار بتجميد جنسية 13 كاهنا من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة للبطريركية الأرثوذكسية الروسية. 

وأفاد موقع Lb.ua الأوكراني، بأن الرئيس الأوكراني وقع على المرسوم رقم 898/2022 الخاص بذلك في يوم 28 ديسمبر.

وتابع الموقع "كما يحدث غالبا في مثل هذه الحالات، لا ينشر المرسوم رسميًا على الملأ لأنه يحتوي على معلومات شخصية لكن، وفقًا للمصادر يجري الحديث عن تعليق جنسية 13 رجل دين من ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية".

ولفت الموقع إلى أن القائمة تتضمن يوناثان مطران تولشينسكي وبراتسلاف، الذي تتهمه المخابرات الأوكرانية بالخيانة العظمى، ويزعم الموقع بأن هذا المطران يملك جواز سفر روسيا كذلك.

كما تضم القائمة الأسقف سيرغي نائب أبرشية تولشينسك، المقرب جدا من يوناثان، وفقا للموقع ذاته.

من جانبها علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قرار زيلينسكي بالقول "هذه هي الشيطانية بالذات".

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