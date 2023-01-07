خبير اقتصادي: ما يحدث في الصعيد هو إحياء للمناطق الصناعية وجعلها جاذبة

قال علي حمزة الخبير الاقتصادي، إن الصعيد لديه قطاعات كثيرة في الصناعة ويهمنا أن نستغل الأراضي الزراعية كمدخلات للصناعة.

لدينا موارد كثيرة في صعيد مصر

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المهم استغلال الحجر الجيري، وإعادة تشكيله بطريقة تكنولوجية للتصدير للخارج، ولدينا موارد كثيرة موجودة في صعيد مصر، وكذلك الحرف اليدوية التي بدأت تندثر وإعادة إحيائها لأنها تصدر بمبالغ كبيرة جدًا.

وأكد أن الرئيس ينادي بمائة مليار جنيه تصدير، و من الممكن أن تتحقق ولكن نحتاج لحافز للمصدرين من سهولة خروج المنتج وتسهيل عملية الجمارك، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الصعيد هو إحياء للمناطق الصناعية وجعلها جاذبة.

وأشار إلى أن الطرق كانت المقوم الأساسي لتنمية الاستثمارات لأن تكلفة النقل كانت كبيرة و تقلل المنافسة خاصة لبعد المسافة، والطرق الجديدة التي أقامتها الدولة والسكك الحديدية تشجع على الاستثمار.