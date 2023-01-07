سفراء وقناصل مصر يشاركون في احتفالات عيد الميلاد للكنائس الأرثوذكسية حول العالم (صور)

شارك سفراء مصر، وقناصلها العامين، في احتفالات الكنائس القبطية الأرثوذكسية حول العالم بعيد الميلاد المجيد.

وخلال مشاركتهم، نقل سفراء وقناصل مصر العامين تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الإخوة أقباط مصر في الخارج بهذه المناسبة السعيدة.

ونشرت وزارة الخارجية مجموعة من الصور لمشاركة السفراء والقناصل في احتفالات عيد الميلاد المجيد، قائلة: "كل عام ومصر الحبيبة بخير وشعبها العظيم في سلام وأمان ووحدة دائماً تحت راية الوطن".