السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الإسماعيلي يقرر تغريم صالح جمعة وإحالته للتحقيق

صالح جمعة
صالح جمعة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على صالح جمعة صانع ألعاب الفريق.

جاء ذلك بعد غياب اللاعب عن المران الختامي بدون الحصول على إذن مسبق والذي ترتب عليه استبعاده من قائمة الفريق لمباراة الغد أمام حرس الحدود ببطولة الدوري المصري.

كما تم إحالة اللاعب للتحقيق من قبل الإدارة القانونية مع رفع نتائج التحقيق لمجلس الإدارة لاتخاذ مليلم سواء بتغليظ العقوبة أو الاكتفاء بالعقوبات المقررة.

يأتي هذا القرار ضمن سياسة الجهاز الفني لإرساء مبدأ الثواب والعقاب بغرض تحقيق الانضباط داخل صفوف الفريق الأول سعيًا لاستعادة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

الاسماعيلى الدورى المصرى صالح جمعة

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