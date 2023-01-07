السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث سير بطريق بلبيس ـ العاشر من رمضان

حادث مرور
حادث مرور

نقلت سيارات الإسعاف  10 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر حادث ميكروباص بطريق بلبيس العاشر من رمضان إلى مستشفى العاشر الجامعى لإجراء كافة الإسعافات اللازمة لهم.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى العاشر الجامعى، بوصول 10 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتبين من الفحص وانتقال الأجهزة الأمنية تبين وقوع حادث إنقلاب ميكروباص بطريق بلبيس العاشر من رمضان،أمام مصنع المكرونة، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

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وائل لطفي

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