السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

انهيار زياد برجي في أحضان جورج وسوف خلال عزاء نجله (فيديو)

جورج وسوف
جورج وسوف

حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في عزاء وديع وسوف، نجل الفنان السوري جورج وسوف، والذي رحل عن عالمنا بعد تعرضه لأزمة صحية نتيجة مضاعفات لجراحة تكميم المعدة التي خضع لها في بيروت.

وظهر جورج الراسي خلال العزاء في كنيسة  نيقولاوس للروم الأرثوذكس بالأشرفية،  وهو في حالة حزن شديدة على ابنه الراحل، وكان يتحدث مع المحيطين به قائلا: "قاسية كتير علي". 

النجوم الذين شاركوا في العزاء

ومن النجوم الذين شاركوا في العزاء عبدالمنعم عمايري، وعابد فهد، وناصيف زيتون، وزياد برجي، وهشام حداد ، وائل جسار، نجوى كرم ونانسي عجرم، وهيفاء وهبي، وملحم زين و معين شريف و نادر الاتات و وديع الشيخ، وغيرهم.

ودخل الفنان زياد برجي، في نوبة بكاء شديدة في أحضان جورج وسوف، والذي قام باحتضانه وبكى وسط حزن على وجوه كل من شاركوا بالعزاء.

ورحل نجل الفنان جورج وسوف، بإحدى المستشفيات بيروت وبعد مضي أسبوع من خضوعه لجراحة تكميم معدة، وشكل خبر وفاته صدمة كبيرة لنجوم الفن، والذين سارعوا تقديم التعازي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

جورج وسوف زياد برجي نوبة بكاء أحضان عزاء حالة حزن شديدة

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