كيف تحمي الكلاب من إصابة الأطفال بمرض الأكزيما في سنواتهم الأولى

تعتبر تربية الحيوانات الأليفة من الأمور الممتعة لدى الكثيرين، فالكلاب على سبيل المثال أفضل صديق للناس، فلم يتم إثبات أنها تقلل من أعراض الاكتئاب وتمنع التدهور المعرفي فحسب، ولكن وفقًا لدراسة حديثة أجرأها موقع "Henry Ford Health" ، يمكنها أيضًا تقليل خطر الإصابة بالأكزيما عند الأطفال.

تقول إيمي إيبين، طبيبة أمراض الحساسية والمناعة لدى الأطفال، أن الأكزيما مرض حساسية يسبب طفح جلدي مثير للحكة على الجلد، حيث يمكن أن تظهر في أي وقت أثناء الحياة، ولكنها شائعة بشكل خاص بين الرضع والأطفال في سن المدرسة.

كما وجدت الدراسة أنه إذا كان لديك كلب أثناء الحمل وخلال السنة الأولى من حياة طفلك، فإن خطر إصابة طفلك بالأكزيما في سن الثانية يكون أقل مما لو لم يكن لديك كلب.

أشار الخبراء، أن التعرض المبكر للكلاب يقلل من خطر الإصابة بالربو والحساسية الموسمية وحمى القش عند الأطفال، حيث أكد الأطباء أن السنة الأولى من العمر بالنسبة للإطفال حاسمة بالنسبة لجهاز المناعة، كما أنها فترة يمكن أن تتطور فيها الحساسية أو يمكن الوقاية منها.

كما يمكن للكلاب أن توفر التعرض للميكروبات المتنوعة التي تعتبر مهمة لتنمية المناعة الوقائية، ولهذا السبب يوصي الخبراء بإعطاء الأطفال زبدة الفول السوداني عندما يكونون صغارًا لمساعدة أمعائهم وجهاز المناعة على التعرف عليها على أنها غير أجنبية حتى لا يصابوا بالحساسية.

هل القطط تحمي من الإكزيما وأمراض الحساسية أيضًا؟

من المثير للاهتمام أن القطط لا تتمتع بنفس الجودة الوقائية مثل الكلاب، فلا تصادف أن يكون لدى الكلاب تنوع جرثومي مفيد للأطفال حتى قبل الولادة، ولكنهم أيضًا أكثر قربًا وشخصية مع بشرهم.

غالبًا ما تكون الكلاب أكثر حبًا، فهي تلعق البشر وهي غالبًا ما تكون بالخارج، وتجلب الميكروبات إلى الداخل وكلها قد يكون لها تأثير إيجابي على صحة المناعة.

ومع ذلك، قد يتغير الإجماع حول القطط بناءً على السكان الذين تدرسهم والعوامل البيئية التي يتعرض لها سكان معينون، ربما يتعلق الأمر فقط بطبيعة تفاعل الحيوان معنا كبشر.

أوضح الخبراء، أنه نظرًا لأن الإكزيما تظهر في أوقات مختلفة طوال الحياة، فقد بحثت الدراسة أيضًا لمعرفة ما إذا كان التعرض للكلاب قد ساعد في منع كل من الإكزيما المتأخرة في مرحلة الطفولة في سن العاشرة والإكزيما المستمرة، ولكن لا يبدو أن الكلاب تتمتع بنفس الصفات الوقائية.