رفع 90 طن قمامة ومخلفات فى التل الكبير بالإسماعيلية

تابع مركز ومدينة التل الكبير أعمال النظافة العامة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة في نطاق المركز والمدينة.

ففي قطاع النظافة، تم رفع ٩٠ طنا من القمامة والمخلفات، من قطاع تل البلد، الحمادة، السلام المحطة، وقرى القصاصين القديمة، الظاهرية، الملاك، الجزيرة الخضراء وأبوعاشور.

أما قطاع الإنارة، فقامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة بصيانة ٣٥ كشافا.

تأتي تلك الأعمال في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعيِّ النظافة والإنارة العامة.

وعلى الجانب الآخر أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، استمرار الحملات على المنشآت الغذائية، وذلك لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق، حيث شن مكتب الأغذية بإدارة التل الكبير الصحية عدة حملات متتابعة على بعض المنشآت الغذائية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه خلال الحملات على الأسواق والمحلات التجارية تم المرور على 12 منشأة غذائية تنوعت بين بقالة ومطاعم وسيارات، أسفرت عن إعدام 10 كيلو من السلع منتهية الصلاحية ومتغيره الخواص الطبيعية، وتحرير 7 محاضر جنحة صحية منها 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر لعدم نظافة المنشأة.

وأضاف الدكتور علي حطب، أن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائي والدكتور عبدالرحمن صلاح مدير إدارة التل الكبير الصحية، ومحمد عبدالعظيم مراقب أول الأغذية، ومحمد حسن، ومحمد إبراهيم مراقب أول تغذية بإدارة التل الكبير الصحية.

وأوضح استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.