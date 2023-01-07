السبت 07 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إيرادات الأفلام الأجنبية في مصر خلال الأسبوع الأول من يناير

فيلم Shotgun Wedding
فيلم Shotgun Wedding

حققت مجموعة من الأفلام الأجنبية في مصر إيرادات عالية للغاية خلال الأيام الأولى من العام الجديد في شباك التذاكر المصري، وخلال التقرير التالي نرصد إيرادات الأعمال الأجنبية ومنها Avatar خاصة في ظل طرح عدد من الأفلام المصرية بموسم رأس السنة.

إيرادات فيلم Avatar

حقق الفيلم العالمي "Avatar: The Way of Water" أرقامًا قياسية في شباك التذاكر المصري خلال الفترة التي تواجد فيها في مصر متفوقًا على كل الأعمال وبالتزامن مع تصدر الفيلم الإيرادات العالمية حقق فيلم  Avatar: The Way of Water حتى اليوم 25 مليونا و500 ألفا في شباك التذاكر المصري خلال فترة عرضه والتي وصلت إلى 3 أسابيع فقط، وخلال الاسبوع الأول من يناير وبداية العام الجديد حقق الفيلم إيرادات قدرت بـ 8 ملايين جنيها، والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: جيمس كاميرون، ﺗﺄﻟﻴﻒ: جيمس كاميرون  طاقم العمل ضم كلًا من: زوي سالدانا، ميشيل يوه، كيت وينسلت،  سام ورثينجتون،  سيجورني ويفر، أونا تشابلن.

إيرادات فيلم  Shotgun Wedding

حقق فيلم  Shotgun Wedding إيرادات مقبولة خلال الأسبوع الأول من العام الجديد في مصر، 650 ألف جنيها والعمل تدور قصته حول زوجان متهوران يفاجئان باقتحام زفافهما بواسطة مجموعة من المجرمين، والاحتفاظ على أفراد عائلتهما رهائن، وأثناء محاولة الزوجان لإنقاذ عائلتهما، يعودا لاكتشاف سبب وقوعهما في حب بعضهما والفيلم من بطولة  جينيفر كوليدج وجينيفر لوبيز.

  إيرادات فيلم Black Panther

تراجعت بشكل كبير مؤخرا إيرادات فيلم Black Panther حيث حقق هذا الأسبوع فقط 350 ألف جنيها وهو من بطولة وينستون دوك وداناي جوريرا ومارتن فريمان ويستكمل والفيلم الجديد مغامرات واكاندا، فبعد رحيل الملك تشالا، تكافح راموندا من أجل الحفاظ على ما تبقى من شعبها ومملكتها، بينما تشهد واكاندا ميلاد بطل جديد لخلافة تشالا.

إيرادات فيلم Avatar فيلم Avatar Avatar الأفلام الأجنبية إيرادات إيرادات فيلم Shotgun Wedding إيرادات فيلم Black Panther

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وائل لطفي

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